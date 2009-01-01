Зачем баскетболист Хорас Грант, сделав операцию по коррекции зрения, продолжил играть в очках?

У баскетболиста НБА Хораса Гранта уже в ходе карьеры развилась близорукость, из-за чего он стал появляться на площадке в специальных очках. Несмотря на проведённую вскоре лазерную операцию по коррекции зрения, Грант продолжил играть в очках. На его решение повлияли слова благодарности от родителей, чьи дети с плохим зрением стали вдохновляться баскетболистом.