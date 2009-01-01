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Почему баскетболисты используют менее эффективную технику штрафных бросков?

Почему баскетболисты используют менее эффективную технику штрафных бросков?

Подавляющее большинство баскетболистов выполняют штрафные броски из положения мяча над головой, считая «бабушкин стиль» — бросок от колена по высокой дуге — стыдным. Однако именно вторая техника обеспечивает лучший процент реализации. Лучший по этому показателю игрок в истории НБА Рик Бэрри бросал «из-под юбки», имея точность в 90%. Таким же образом решил выполнять штрафные Уилт Чемберлен в знаменитом матче, где набрал 100 очков, и реализовал 28 попыток из 32, хотя обычно забрасывал только половину.

Источник: Wikipedia / Free throw, Wikipedia / Wilt Chamberlain's 100-point game

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