Почему баскетболисты используют менее эффективную технику штрафных бросков?

Подавляющее большинство баскетболистов выполняют штрафные броски из положения мяча над головой, считая «бабушкин стиль» — бросок от колена по высокой дуге — стыдным. Однако именно вторая техника обеспечивает лучший процент реализации. Лучший по этому показателю игрок в истории НБА Рик Бэрри бросал «из-под юбки», имея точность в 90%. Таким же образом решил выполнять штрафные Уилт Чемберлен в знаменитом матче, где набрал 100 очков, и реализовал 28 попыток из 32, хотя обычно забрасывал только половину.