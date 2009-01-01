Какой фактор оказывается решающим для начала строительства бобром плотины?

Шведский зоолог Ларс Вилсон изучал поведение бобров и убедился, что выращенные без взрослых бобрята самостоятельно строят плотины, то есть инстинкт к их возведению врождённый. Однако действовать бобров подталкивает только звук текущей воды — в стоячей воде они не проявляли интерес к строительству. Но если Вилсон включал нужный звук из колонки, животные начинали сооружать плотину вокруг колонки. Это происходило даже в том случае, когда рядом устанавливали трубу с текущей без всякого журчания водой.