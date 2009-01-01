Кто сочинил крылатые выражения «дураки и дороги» и «пьют и воруют»?

Крылатое выражение «В России две беды: дураки и дороги» приписывают многим классикам. Хотя по отдельности критика дураков и дорог встречается в их текстах, в таком виде выражение не употреблялось в национальном корпусе русского языка до второй половины 1990-х годов. Вероятнее всего, оно пошло в народ из монолога Михаила Задорнова, где встречалось в таком варианте: «Гоголь писал: „В России есть две беды: дороги и дураки“. Вот такое завидное постоянство мы сохраняем по сей день». Похожая история с другим крылатым выражением о стереотипах: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют». Его автором часто указывают Салтыкова-Щедрина и других литераторов, но, скорее всего, первым подобное обобщение сделал в интервью Александр Розенбаум.