Каким образом была доказана эффективность радиопропаганды для осуществления геноцида в Руанде?

Важную роль в геноциде 1994 года в Руанде сыграло «Свободное радио и телевидение тысячи холмов», сотрудниками которого были исключительно хуту, прямо призывавшие убивать тутси. Эффективность пропаганды была позднее доказана на физической модели распространения радиоволн. Так как Руанда преимущественно горная страна, сигналы от передатчиков радиостанции не принимались одинаково хорошо во всех населённых пунктах. В тех местах, где приём был уверенный, относительное число осуждённых за геноцид оказалось значительно выше, чем в местах со слабым или отсутствовавшим сигналом.