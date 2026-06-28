Какая доля населения обеспечивает успех ненасильственного протеста?

Американские исследовательницы Эрика Ченовет и Мария Стефан проанализировали кампании гражданского сопротивления по всему миру с 1900 по 2006 год и подсчитали, что своих целей добились 26% насильственных кампаний и 53% ненасильственных. Позднее Ченовет на основе этих данных сформулировала «правило 3,5%»: если на пике ненасильственной кампании участвует примерно такая доля населения страны, в исторической выборке она почти всегда добивалась успеха, хотя успешными бывали и кампании с меньшим числом участников. При этом исследовательница подчёркивает эмпирический характер правила, который не даёт гарантию для будущих протестов.