В какой стране казнь преступника могла сопровождаться казнью всех его родственников, включая внуков?

В Китае с древности существовали коллективные казни родственников преступника, включая самую тяжёлую форму — казнь девяти родов. Её применяли за такие преступления, как государственная измена, мятеж или заговор против императорской власти. Кроме осуждённого казни подлежали его родители, бабушки и дедушки, дети и внуки с их супругами, дяди и тёти, родные и двоюродные братья и сёстры, а также супруги и родители супругов. Малолетних детей, а в некоторых случаях и женщин могли не казнить, а обращать в рабство. Похожие формы коллективного наказания родственников были известны также в Корее и Вьетнаме.