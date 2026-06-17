Почему не смогли спасти колумбийскую девочку, которая 60 часов стояла в воде?

В 1985 году извержение вулкана Невадо-дель-Руис в Колумбии вызвало селевые потоки, от которых погибло более 20 тысяч человек, включая большинство жителей города Армеро. Власти не смогли заранее эвакуировать жителей и быстро помочь пострадавшим, в том числе на фоне недавнего вооружённого конфликта в столице. Один из потоков разрушил дом 13-летней Омайры Санчес: верхняя часть её тела оставалась над водой, но ноги были зажаты обломками. Вытащить девочку без тяжёлых травм или ампутации было невозможно, а условий для такой операции у спасателей не было. Нельзя было даже откачать воду: лишь спустя двое суток к месту трагедии доставили первый насос, и тот оказался неисправен. Омайра умерла после 60 часов стояния в воде, а её история облетела мир после снимка репортёра Франка Фурнье.