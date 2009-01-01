С какими стихийными бедствиями можно сопоставить смены китайских династий?

Климатологи сопоставили данные о правивших Китаем или его отдельными частями династиях за последние два тысячелетия с отложениями вулканического пепла в антарктических льдах. Выяснилось, что почти все падения династий приходились на первые десять лет после крупных извержений вулканов. Это можно объяснить тем, что извержения нередко вызывают похолодания, что приводит к неурожаям, вследствие чего возрастает социальная напряжённость. Ещё одним связующим звеном между двумя факторами может быть концепция небесного мандата, которым наделялись китайские императоры. Природные аномалии и катаклизмы давали повод их оппонентам говорить об утрате этого самого мандата.