Где и когда женщина способствовала освобождению заложников ударом своей сумки?

В 1978 году 19-летний Амос Аткинсон с двумя дробовиками зашёл в ресторан The Waiters Restaurant в Мельбурне и взял 30 посетителей в заложники, потребовав освободить из тюрьмы криминального авторитета Марка «Чоппера» Рида. Полиция привезла для переговоров мать Аткинсона, которая просто зашла в ресторан и ударила сына сумкой по голове, сказав, чтобы он перестал вести себя так глупо. После этого Аткинсон сдался полиции и впоследствии получил пятилетний срок.