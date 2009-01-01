При каких условиях возникает отрицательная абсолютная температура?

Абсолютный нуль, то есть ноль градусов по шкале Кельвина, на практике недостижим — возможно лишь получение температуры, бесконечно близкой к этому значению. Тем не менее, для некоторых систем в физике введено понятие отрицательной абсолютной температуры, например, для ядерных спинов в магнитном поле. Такое состояние возникает, когда частицы чаще занимают более высокие энергетические уровни, чем низкие. При этом система с отрицательной абсолютной температурой является более «горячей», чем система с любой положительной температурой, так как при их соединении энергия будет передаваться из первой во вторую.