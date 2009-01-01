Чем отличается выбор названий для американской и ближневосточной Филадельфий?

Основанный в Америке переселенцами из общины квакеров во главе с Уильямом Пенном город назвали Филадельфией, что переводится с греческого как «братская любовь». Однако ещё до нашей эры на Ближнем Востоке существовала другая Филадельфия, на месте которой сейчас находится столица Иордании Амман. Выбор этого имени был обусловлен прозвищем египетского фараона-завоевателя Птолемея II Филадельфа, которое он, в свою очередь, получил за брак с родной сестрой Арсиноей.