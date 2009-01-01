С какой тривиальной задачей, предназначенной для анализа развития детей, зачастую не справляются взрослые студенты?

В середине 20 века психологи Жан Пиаже и Бербель Инхелдер разрабатывали тесты для исследования развития детей. В их числе было задание начертить уровень воды в наклонённой бутылке. Спустя некоторое время их коллега Фреда Ребельски обнаружила, что удивительно большое число её взрослых студентов не справляются с заданием, проводя вместо горизонтальной линию, параллельную дну наклонённой бутылки, причём процент заваливших тест девушек выше аналогичного процента у мужского пола. Этот феномен неоднократно воспроизводился в разные годы и разных вузах: например, в одном типовом исследовании задание с бутылкой не покорилось 15% юношей и 32% девушек.