Почему Война в Персидском заливе косвенным образом стала причиной спасения тысяч жизней в другом регионе?

Один из самых смертоносных тропических циклонов за всю историю наблюдений обрушился на Бангладеш в 1991 году, став причиной смерти более 138 тысяч человек. Для помощи пострадавшим была организована операция «Морской ангел», которую провели международные силы, большая часть которых состояла из американских военных. 15 кораблей находились в процессе возвращения в США после Войны в Персидском заливе, поэтому сумели прибыть на помощь в кратчайшее время. Согласно оценкам, благодаря этой операции были спасены примерно 200 тысяч жизней.