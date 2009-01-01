В армии какой страны официально утверждён план действий на случай нашествия зомби?

Стратегическое командование вооружённых сил США разрабатывает так называемые концепты операций, сокращённо CONOP — индивидуальные инструкции поведения в определённых ситуациях. Один из таких документов, CONOP 8888, описывает план противодействия нашествию зомби. Этот план составили молодые офицеры во время обучения, а зомби были выбраны в качестве универсальной замены, что позволило избежать огласки государственной или политической принадлежности потенциального противника. Изначально документ был секретным, но благодаря закону о свободе информации стал достоянием общественности.