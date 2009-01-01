Каким образом десятилетняя девочка спасла сотню туристов в Таиланде?

На одном из тайских пляжей ни один из примерно сотни отдыхающих не пострадал от разрушительного цунами в 2004 году благодаря 10-летней английской школьнице Тилли Смит. Незадолго до поездки на уроке географии Тилли как раз изучала признаки цунами, поэтому, увидев отступающее море и волны с пенными гребнями, сумела убедить родителей организовать эвакуацию туристов. Впоследствии девочка выступила на трибуне ООН, и в её честь назвали одну из малых планет.