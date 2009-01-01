Кто и когда бесплатно улетел из Англии в Австралию почтовым отправлением в багажном отделении?

Подающий надежды метатель копья Редж Спирс из Австралии в 1964 году улетел в Англию с целью отбора на Олимпийские игры, но не преуспел. Оставшись без средств, Спирс задумал вернуться на родину авиапочтой, для чего вместе с другом сколотил деревянный ящик размером 150×90×75 см и отправился внутри него, выбрав тариф с оплатой получателем. Во время полёта спортсмен мог выходить из ящика, а самым трудным этапом стала пересадка в Бомбее, когда грузчики оставили ящик на несколько часов на открытом солнце, причём Спирс располагался в нём вверх ногами. Из аэропорта Перта путешественник сумел выбраться незамеченным, сделав отверстие в стене здания для хранения багажа. Возможно, об этой выходке никто бы не узнал, однако не получивший никакой весточки его помощник в Англии привлёк внимание прессы, и разыскавшие Спирса журналисты сделали из него сенсацию.