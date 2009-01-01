В каких видах спорта левши обязаны использовать правосторонний инвентарь?

В поло и хоккее на траве в целях безопасности разрешено держать клюшки только справа, и левши вынуждены приспосабливаться к неестественным для себя условиям. Ещё одним видом спорта, дискриминирующим левшей, является игра хай-алай, участники которой должны ловить мяч и посылать его в стену с помощью сесты — специальной перчатки с корзиной. Из-за особой конфигурации игровой площадки игроки с сестой на левой руке получали бы слишком большое преимущество.