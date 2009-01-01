Почему в прокатном боулинге сложно воспроизвести удары профессиональных спортсменов?

В прокатном боулинге трудно повторить замысловатые траектории ударов профессиональных боулеров. Дело в том, что спортсмены используют шары с неоднородным ядром, за счёт чего смещается центр тяжести и повышается вариативность вращения. Также профессиональные боулеры сверлят в шаре отверстия по индивидуальному заказу, чтобы два пальца входили в них только на одну фалангу.