Как распределились заслуги братьев Люмьер в изобретении кинематографа?

Ещё будучи подростками, братья Огюст и Луи Люмьер договорились делить будущие успехи, если таковые случатся, на двоих. Хотя основная заслуга в технической части изобретения кинематографа принадлежала Луи, патент был оформлен на братьев без указания долей. Немногим раньше, в 1893 году, они женились на сёстрах Винклер: Луи на Розе, Огюст — на Маргарите.