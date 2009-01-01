Какую роль сыграл Эдисон в становлении Голливуда как центра киноиндустрии?

В начале 20 века центр американского кинематографа располагался в Нью-Джерси, а Томас Эдисон был обладателем многих патентов, связанных с производством и прокатом кинофильмов. По его инициативе был создан трест из нескольких крупных компаний, договорившихся прекратить патентные войны, а с неприсоединившихся к этому картелю производителей и прокатчиков стали взыскивать огромные суммы за пользование патентами, в том числе криминальными методами. Это побудило многие независимые компании перебраться на западное побережье, где было проще уклониться от преследования Эдисона, что и привело к развитию киноиндустрии Голливуда.