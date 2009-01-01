В честь какой королевы изначально хотели назвать лайнер «Queen Mary»?

Названия всех судов оператора трансатлантических лайнеров «Кунард Лайн» заканчивались на «-ia», поэтому очередному лайнеру в 1934 году захотели дать имя «Victoria». Однако когда представители компании запросили у короля Георга V разрешение назвать судно в честь величайшей королевы Великобритании, тот ответил, что его супруга Мэри будет рада такому обстоятельству. Поэтому конструкторам пришлось присвоить лайнеру имя «Queen Mary».