В чём была главная причина долгих поисков Колумбом финансирования для своей экспедиции?

Распространено заблуждение о том, что Колумб долго не мог найти спонсоров поиска западного пути в Азию по причине укоренившихся представлений о плоской форме Земли в те времена. На самом деле в научных кругах уже тогда господствовало представление о нашей планете как сфере, а её диаметр с довольно большой точностью оценил ещё до нашей эры математик Эратосфен. Причиной отказа в поддержке со стороны португальского короля Жуана II стала как раз некомпетентность Колумба, который, опираясь на неверную теорию, представлял диаметр Земли существенно меньшим и вследствие этого сильно преуменьшал длину гипотетического маршрута. С тем же вердиктом путешественнику изначально отказали испанские монархи, однако через несколько лет всё-таки решили выделить средства на рискованную экспедицию главным образом потому, чтобы избежать обращения Колумба к другим европейским лидерам.