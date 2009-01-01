Почему одни английские «дельфины» превратились в «чаек»?

Игроков английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» называют «The Eagles», то есть орлами, а самым принципиальным противостоянием этой команды считаются матчи с «Брайтоном». Однажды фанаты последнего на очередном дерби в ответ кричащим «Eagles!» болельщикам соперников стали в шутку скандировать «Seagulls!», что означает «чайки». Эта идея понравилась руководству «Брайтона», вскоре официально принявшим вместо «The Dolphins» прозвище «The Seagulls».