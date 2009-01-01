Кто и зачем носит парики для интимной зоны?

До недавнего времени бритьё волос в интимной зоне не приветствовалось. А если проституткам это было необходимо сделать, они носили специальные парики — англичане называли их словом «мёркин». Основных причин для удаления собственных волос было две: профилактика педикулёза и скрытие последствий сифилиса. В наше время, наоборот, преобладает мода на бритые лобки, поэтому мёркины часто надевают актрисы, снимающиеся в исторических фильмах.