Из-за какого кристаллографического феномена может резко снижаться эффективность лекарств?

Многие твёрдые вещества характеризуются полиморфизмом, то есть способностью существовать с разными вариантами кристаллической решётки — классическим примером является углерод в виде алмаза или графита. Иногда большие объёмы одного полиморфа могут быстро по цепной реакции превращаться в другой, более стабильный в термодинамическом смысле полиморф, предположительно после контакта лишь с одной микроскопической частичкой последнего. Большой ущерб исчезновение полиморфов способно нанести фармацевтическим компаниям, ведь в результате «заражения» и конвертации эффективность лекарства может сильно снизиться. В 1998 году это случилось с антиретровирусным препаратом ритонавиром, в результате чего он был отозван с рынка и только спустя год выпущен снова в изначальной форме. Самым известным примером такого явления в художественной литературе стало заражение всей воды на планете, приведшее к исчезновению жизни, модификацией «лёд-девять» в романе Курта Воннегута «Колыбель для кошки».