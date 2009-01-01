Почему англичане некоторое время называли клопов термином «Norfolk Howards»?

Англичанин Джошуа Баг в 1862 году решил избавиться от своей «клоповой» фамилии и сменить имя на Норфолк Говард. Объявление об этом в Times опубликовал то ли сам Баг, то ли кто-то другой, решивший посмеяться над выбором такого пафосного сочетания. К сожалению для Бага, история стала широко известной, после чего англичане некоторое время шутливо называли клопов вместо привычного «bugs» величественным «Norfolk Howards».