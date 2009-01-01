Какие славянские боги были придуманы учёными?

Некоторые славянские божества на самом деле не входили в пантеон наших предков, а стали плодом творчества так называемой кабинетной мифологии. Часть из них фольклористы ошибочно интерпретировали как богов при осмыслении текстов обрядовых песен — например, Ладу или Леля. Современные исследователи сходятся во мнении, что ошибочно считать божествами персонифицированные образы праздников и соответствующие чучела — Купалу, Коляду, Масленицу, Кострому, Ярилу. Известны также случаи спекулятивных обобщений со стороны учёных, которые стремились поставить славянскую мифологию, несмотря на скудность её текстов, вровень с классической античной. Так, Борис Рыбаков превратил второстепенного духа-покровителя Рода в верховного бога и демиурга.