Какое животное, которое сотрудники Британского музея посчитали мёртвым, через четыре года «ожило»?

Улитки, обитающие в пустынных регионах, могут годами существовать в состоянии анабиоза. В 1846 году сотрудники Британского музея приклеили раковину улитки вида Eremina desertorum, которую посчитали мёртвой, к карточке. Через четыре года работники решили для эксперимента облить её водой, после чего улитка высунула голову и начала ползать. В другом эксперименте из 40 улиток, помещённых в изолированный ящик, 10 особей остались живыми через восемь лет.