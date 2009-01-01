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Какой персонаж комиксов получает суперсилы от приёма невымышленного наркотика?

Какой персонаж комиксов получает суперсилы от приёма невымышленного наркотика?

Многие персонажи комиксов получают суперсилы от приёма вымышленных наркотиков. Например, Бейн употребляет «Веном», а Патриот (Эли Брэдли) — гормон роста мутанта MGH. Но только один персонаж использует настоящие наркотики — это придуманный DC Comics злодей Сноуфлейм, обретающий сверхчеловеческую мощь при употреблении кокаина.

Источник: Wikipedia / Snowflame, Wikipedia / Patriot (comics)

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