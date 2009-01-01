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Какой персонаж комиксов получает суперсилы от приёма невымышленного наркотика?
Многие персонажи комиксов получают суперсилы от приёма вымышленных наркотиков. Например, Бейн употребляет «Веном», а Патриот (Эли Брэдли) — гормон роста мутанта MGH. Но только один персонаж использует настоящие наркотики — это придуманный DC Comics злодей Сноуфлейм, обретающий сверхчеловеческую мощь при употреблении кокаина.
Источник: Wikipedia / Snowflame, Wikipedia / Patriot (comics)