Фразу какого персонажа выбрал Казахстан для привлечения зарубежных туристов?

Сразу после выхода фильма «Борат» многие казахстанцы высказывались о нём резко негативно. Официально в прокате картину не запрещали, однако политики намекали прокатчикам, чтобы те отказались от показа по своей инициативе. Однако постепенно тон комментариев сменился на нейтральный, а через несколько лет министр иностранных дел Казахстана поблагодарил фильм за то, что количество выдаваемых туристических виз возросло в десять раз. А в 2020 году национальная компания «Kazakh Tourism» выбрала в качестве слогана для масштабной зарубежной рекламной кампании фразу Бората «Very nice».