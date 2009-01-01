Чем объясняется сильное увеличение наблюдаемого размера Луны при её перемещении к горизонту?

Близкая к горизонту Луна кажется наблюдателю в несколько раз большей, чем когда она высоко в небе. Иногда это объясняют тем, что такое увеличение размера вызывает атмосфера Земли. Однако точные измерения показывают, что угловой размер спутника в рассматриваемых точках меняется совсем незначительно, а проекция Луны на сетчатку глаза всегда равна около 0,15 мм. Поэтому видимая разница — это оптическая иллюзия, которая исчезает, если смотреть только на спутник без других объектов, например, через свёрнутый в трубку лист бумаги. При этом учёные до сих пор не пришли к единому мнению относительно причин возникновения этой иллюзии.