Чья нора несколько месяцев была одной из главных достопримечательностей Чикаго?

В январе 2024 года вирусную известность получила так называемая крысиная нора в Чикаго — дырка в тротуаре на улице Вест Роско в форме отпечатка грызуна с когтями и хвостом. Горожане начало специально приезжать на это место, оставляя монетки, игрушки, сыр и другие вещи. Здесь даже делали предложения руки и сердца и проводили свадебную церемонию. Насчёт происхождения дыры появились разные мнения — кто-то утверждал, что её сделала прыгнувшая в сырой цемент с дерева белка. Впрочем, уже в апреле городские власти решили ликвидировать новую достопримечательность.