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Самки каких животных могут пожертвовать своим детёнышем для спасения от хищника?
Самка кенгуру, квокки и других видов сумчатых при атаке хищника может выбросить сидящего в сумке детёныша, принеся его таким образом в жертву, чтобы спастись самой. При такой стратегии самка в будущем может родить другое потомство, в то время как нынешний малыш неминуемо погибнет, неважно один или с мамой.
Источник: ABC News / Quokkas throw their babies at predators to escape, and other Australian animal «myths»