Самки каких животных могут пожертвовать своим детёнышем для спасения от хищника?

Самка кенгуру, квокки и других видов сумчатых при атаке хищника может выбросить сидящего в сумке детёныша, принеся его таким образом в жертву, чтобы спастись самой. При такой стратегии самка в будущем может родить другое потомство, в то время как нынешний малыш неминуемо погибнет, неважно один или с мамой.