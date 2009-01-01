Где и когда суд приговорил учёных к тюремному сроку за непредсказанное землетрясение?

В марте 2009 года итальянский сейсмолог-любитель Джампаоло Джулиани озвучил высокую вероятность сильного землетрясения в районе города Л'Аквила на основании наблюдаемых форшоков и увеличения выхода из земли радона. Чтобы предотвратить панику, департамент гражданской обороны созвал видных учёных, один из которых назвал бедствие маловероятным, хотя полностью не исключил его возможность, а чиновник Бернардо де Бернардинис заверил население в отсутствии опасности. 6 апреля разрушительное землетрясение всё-таки случилось, вследствие чего эту группу обвинили в непредумышленном убийстве. Суд приговорил каждого к шести годам заключения, но решение вызвало множество протестов в СМИ и научной среде. После апелляции приговоры учёным были отменены, а срок де Бернардиниса уменьшен до двух лет.