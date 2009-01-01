Где для вызова пожарных можно использовать помимо телефона специальные уличные ящики?

Вскоре после распространения электрического телеграфа в США стали появляться уличные ящики для пожарной сигнализации, которые при повороте ручки отправляли сигнал в пожарный участок. К концу 19 века ящиками были оснащены более 500 городов. С развитием телефонии в некоторых городах от этой сигнализации отказались, в других она работает по сей день. Важным преимуществом системы является её работоспособность при масштабных отключениях электричества и стихийных бедствиях — так, в 2018 году в Бостоне во время отказа службы 911 один пожар был своевременно потушен благодаря такому ящику.