В какой стране нельзя победить в промо-конкурсе без решения математического примера?

Канадские законы допускают проведение игр на чистую удачу для лицензированных казино, благотворительных мероприятий и официальных лотерей провинций. В конкурсах, проводимых коммерческим организациями, задания должны проверять конкретные навыки участников либо иметь смешанный формат. На практике участники таких розыгрышей решают в билете математический пример типа (16 × 5) – (12 ÷ 4). Задачки не сводятся к «дважды два» из-за решения суда, согласно которому пример квалифицируется как оценивающий навык, если в нём присутствует не меньше трёх разных действий.