Какое значение первоначально имели слова деспот, тиран, сатрап и диктатор?

Многие термины, ассоциируемые с узурпацией власти, изначально были лишены негативных коннотаций. Тираном древние греки называли правителя, который сумел захватить власть в полисе в обход установленных процедур, однако слово имело преимущественно нейтральную окраску. Звание диктатора вместе с чрезвычайными полномочиями римляне в период Республики вручали выбранному консулами человеку на срок до 6 месяцев. Титулом деспота награждали наследника правившего императора Византии, а титулом сатрапа — главу провинции в персидской державе Ахеменидов.