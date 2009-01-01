Почему футбольные вратари при пенальти часто прыгают в угол ещё до момента удара?

После удара профессионального футболиста с 11-метровой отметки мяч долетает до линии ворот примерно за 0,4 секунды. Вратарю же, чтобы среагировать на направление мяча, оторваться от места и допрыгнуть до штанги, требуется примерно 0,7 секунд. Другими словами, голкипер чисто физически не может парировать удар в угол с помощью реакции, поэтому ему и приходится гадать, выбирая направление прыжка ещё до момента удара. При этом статистический анализ большого числа пенальти показал, что вероятность отразить удар по центру ворот может достигать 30% и значительно выше вероятности отразить удар в угол, то есть, оставаясь на месте, вратарь увеличивает шанс сейва. В реальности же так поступают редко, ведь тогда у болельщиков и партнёров по команде создаётся впечатление, что голкипер, провожая мяч взглядом, даже не пытался спасти команду.