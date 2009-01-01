В какой стране провёл почти три года Ли Харви Освальд незадолго до убийства Джона Кеннеди?

Обвинённый в убийстве президента Кеннеди американец Ли Харви Освальд четырьмя годами ранее эмигрировал в СССР. Увлёкшись социалистическими идеями ещё в школе, Освальд сумел сделать советскую визу, а по прибытию в Москву заявил, что желает учиться в МГУ. Вместо этого его отправили в Минск, выдали квартиру и устроили токарем на радиозавод, где он получал гораздо больше своих коллег. Освальд даже успел жениться на студентке Марине Прусаковой, вскоре родившей ему дочь и вместе с ней последовавшей за мужем обратно в США, когда тому надоела советская действительность.