Сколько реплик Статуи Свободы существует в мире?

По всему миру можно найти сотни реплик Статуи Свободы. Одна из первых, в четверть оригинальной высоты, установлена на Лебедином острове на реке Сене — она была подарена живущими в Париже американскими гражданами в 1889 году к столетию Великой французской революции. Самая крупная реплика, в половину оригинальной высоты, установлена в Лас-Вегасе. На куполе одного из зданий Львова на проспекте Свободы можно увидеть необычную сидящую Свободу, которая продолжает держать факел.