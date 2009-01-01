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Сколько реплик Статуи Свободы существует в мире?

Сколько реплик Статуи Свободы существует в мире?

По всему миру можно найти сотни реплик Статуи Свободы. Одна из первых, в четверть оригинальной высоты, установлена на Лебедином острове на реке Сене — она была подарена живущими в Париже американскими гражданами в 1889 году к столетию Великой французской революции. Самая крупная реплика, в половину оригинальной высоты, установлена в Лас-Вегасе. На куполе одного из зданий Львова на проспекте Свободы можно увидеть необычную сидящую Свободу, которая продолжает держать факел.

Источник: Wikipedia / Replicas of the Statue of Liberty

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