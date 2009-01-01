При каких обстоятельствах нужно выжить, чтобы тебя приняли в «Гусеничный клуб»?

Общество «Caterpillar Club» объединяет людей, которые смогли выжить, выпрыгнув с терпящего крушение самолёта и приземлившись на парашюте. Название клуба отражает признательность гусеницам тутового шелкопряда, ведь стропы первых парашютов изготавливались из шёлка. Любой, кто удовлетворяет этим условиям, вне зависимости от национальности, принадлежности к какой-либо воюющей стороне и других факторов, может подать заявку на вступление с подтверждающими спасение документами и получить значок с гусеницей. Проверка очень строгая: например, была отклонена заявка лётчика Николаса Алкемейда, который во время Второй Мировой войны был сбит в небе над Германией, прыгнул с высоты более 5 км без парашюта и остался в живых благодаря падению на сосны и снег.