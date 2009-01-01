С каким эпизодом из жизни Святого Николая связан обычай дарить подарки на Рождество?

Обычай дарить рождественские подарки связан с эпизодом из жизни Николая Чудотворца, прообраза Санта-Клауса. Узнав, что три сестры в одном доме обречены на занятие проституцией из-за того, что отец не может собрать приданое, Николай подбросил в этот дом три мешка с золотом, и дочери благополучно вышли замуж. Один из мешков попал в чулок, который повесили у огня для просушки, отсюда произошла традиция развешивания носков накануне Рождества в ожидании подарков.