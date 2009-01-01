Зачем правительство Южного Вьетнама приказало расстрелять и забросать гранатами карпа в пруду?

1963 год в Южном Вьетнаме проходил под знаком гражданского сопротивления, ведомого буддистскими монахами, против прокатолического правительства. Однажды до окружения президента дошли сведения о новом месте поклонения — пруде близ города Дананг, где буддисты обнаружили необычайно большого карпа и объявили его инкарнацией одного из последователей Будды Гаутамы. Пруд приказали заминировать и обстрелять из пулемёта, однако рыба выжила. Карпа удалось убить только при повторном наступлении с использованием гранат. Эти репрессии, однако, привлекли к месту ещё большее внимание и увеличили число паломников.