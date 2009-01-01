Какие расшифровки получили имена Гертруда, Луиджи и Ренат, которые давали советским детям?

После провозглашения советской власти появилось много новых имён, большая часть которых образовывались по принципу аббревиатур и акронимов. Среди самых известных — Владлен (сокращение от Владимир Ленин), Ким (Коммунистический интернационал молодёжи) и Рэм (несколько вариантов расшифровки: революция, Энгельс, Маркс или революция, электрификация, механизация). Некоторые уже существовавшие имена из разных языков получали новое толкование. Среди них Гертруда (героиня труда), Луиджи (Ленин умер, но его идеи живы) и Ренат (революция, наука, труд).