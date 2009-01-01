В какой стране школьников оценивают по неравномерно распределённой шкале, включающей отрицательное число?

Система оценивания учащихся в датском образовании неоднократно менялась. Вместо равномерной последовательности между возможными баллами часто были промежутки в несколько единиц, иногда встречались дробные оценки типа 13 1⁄3, нередки были и отрицательные оценки. Текущая шкала, принятая в 2005 году, выглядит так: 12 (превосходно), 10, 7, 4, 02 (удовлетворяет минимальным требованиям), 00 (неудовлетворительно) и −3 (неприемлемо по всем параметрам).