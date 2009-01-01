Зачем американский пилот испытывал реактивный истребитель в маске гориллы?

Испытания первого американского реактивного истребителя P-59 Airacomet в 1942 году были строго засекречены. Сам факт существования такой модели хотели как можно дольше скрыть даже от пилотов обычных самолётов. Поэтому Джек Вуламс, проводивший тестовые полёты на P-59, решил в качестве шутки сидеть за штурвалом в маске гориллы. Рассказывают, что другие пилоты по возвращению на базу сообщали о странном самолёте без пропеллера, которым управляла горилла в шляпе, а психологи ВВС старались уверить тех, что это всего лишь галлюцинации.