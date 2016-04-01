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Зачем японцы рисовали на полях огромные изображения американских самолётов?

Зачем японцы рисовали на полях огромные изображения американских самолётов?

Во время Второй Мировой войны японцы делали немало муляжей военной техники с целью обмануть противника, используя дерево, бамбук, вулканический туф, а иногда и обычную краску. В архиве нашлась фотография нарисованного на поле возле китайского аэродрома американского бомбардировщика B-29 с размахом крыльев почти 100 метров. Рисунок должен был создать у пилотов других самолётов иллюзию того, что B-29 теряет высоту, а его двигатель объят пламенем. Вероятно, его авторы рассчитывали, что эти пилоты захотят прийти ему на помощь и подставятся под огонь ПВО, однако никаких сведений хотя бы об одном срабатывании приманки не обнаружилось.

Источник: The Atlantic / Bamboo Bombers and Stone Tanks—Japanese Decoys Used in World War II

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