Зачем японцы рисовали на полях огромные изображения американских самолётов?

Во время Второй Мировой войны японцы делали немало муляжей военной техники с целью обмануть противника, используя дерево, бамбук, вулканический туф, а иногда и обычную краску. В архиве нашлась фотография нарисованного на поле возле китайского аэродрома американского бомбардировщика B-29 с размахом крыльев почти 100 метров. Рисунок должен был создать у пилотов других самолётов иллюзию того, что B-29 теряет высоту, а его двигатель объят пламенем. Вероятно, его авторы рассчитывали, что эти пилоты захотят прийти ему на помощь и подставятся под огонь ПВО, однако никаких сведений хотя бы об одном срабатывании приманки не обнаружилось.