Зачем в Чехословакии сооружали фальшивые пропускные пункты в стороне от настоящей границы?

После захвата власти коммунистами в 1948 году Служба государственной безопасности Чехословакии разработала операцию «Пограничный камень», чтобы воспрепятствовать побегу недовольных граждан. Примерно в 50 км от настоящей границы между ЧССР и американской зоной оккупации Германии установили фальшивые пропускные пункты с маркированной границей и охраной. Выдававшие себя за деятелей подполья агенты «помогали» беглецам пройти эти пункты за взятку, а чуть дальше другие агенты под видом американцев подробно расспрашивали беглецов об их антикоммунистической деятельности и связях с чешской оппозицией. Затем на пути к следующему «американскому блокпосту» их с уже написанными признаниями ловили пограничники, после чего в тюрьме оказывались и сами беглецы, и раскрытые ими сообщники. Некоторых беглецов, якобы добравшихся до финального пункта, пограничникам сдавали «американцы» с отказом предоставить убежище — так агенты добивались распространения слухов о предательстве Запада.