Какие животные умеют притворяться мёртвыми не в одиночку, а коллективно?

Тактика притвориться мёртвым, чтобы избежать съедения хищником, широко распространена в животном мире у представителей самых разных семейств и классов. Обитающие в Австралии муравьи Polyrhachis femorata тоже могут притворяться, причём коллективно. Это поведение случайно обнаружили учёные, которые устанавливали домики для животных в местах недавних лесных пожаров. В некоторых из них поселились эти муравьи, пытавшиеся изобразить неподвижность всей колонией во время проверки зоологов, которые только при тщательном осмотре сумели увидеть, что некоторые особи чуть шевелятся.